Son Dakika | (ek bilgiyle) Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü; cinsel saldırı iddiasıyla şikayette bulunmuş

ESENYURT 'ta 5 kişi kaldıkları otelin 8. katından düşen 17 yaşındaki Zerda Curka hayatını kaybetti. Genç kızın daha önce cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

Esenyurt İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan 11 katlı bir otelde saat 04.00 sıralarında 17 yaşındaki Zerda Curka, 5 kişi kaldıkları otelin 8. katındaki odanın balkonundan henüz belirlenemeyen bir sebeple düşmüştü. Hayatını kaybeden kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılmıştı. Olayla ilgili olarak polisin geniş çaplı soruşturması sürerken, Curka'nın daha önceden cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek polise şikayette bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Curka'nın hırsızlık suçundan poliste kaydı olduğu da öğrenildi.

CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIĞINI SÖYLEYEREK POLİSE BAŞVURMUŞPolis olay sırasında otelde bulunan biri Curka'nın kuzeni olduğu öğrenilen 2'si kız 4 kişiyi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü bildirildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı