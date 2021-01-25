Son Dakika | (ek bilgiyle) Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü; cinsel saldırı iddiasıyla şikayette bulunmuş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | (ek bilgiyle) Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü; cinsel saldırı iddiasıyla şikayette bulunmuş

25.01.2021 11:48 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:53
Son Dakika | (ek bilgiyle) Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü; cinsel saldırı iddiasıyla şikayette bulunmuş

Gelen son dakika haberine göre ESENYURT'ta 5 kişi kaldıkları otelin 8. katından düşen 17 yaşındaki Zerda Curka hayatını kaybetti.

ESENYURT'ta 5 kişi kaldıkları otelin 8. katından düşen 17 yaşındaki Zerda Curka hayatını kaybetti. Genç kızın daha önce cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek polise şikayette bulunduğu öğrenildi. 

Esenyurt İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan 11 katlı bir otelde saat 04.00 sıralarında 17 yaşındaki Zerda Curka, 5 kişi kaldıkları otelin 8. katındaki odanın balkonundan henüz belirlenemeyen bir sebeple düşmüştü. Hayatını kaybeden kızın cenazesi  Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılmıştı. Olayla ilgili olarak polisin geniş çaplı soruşturması sürerken, Curka'nın daha önceden cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek polise şikayette bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Curka'nın hırsızlık suçundan poliste kaydı olduğu da öğrenildi. 

CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIĞINI SÖYLEYEREK POLİSE BAŞVURMUŞPolis olay sırasında otelde bulunan biri Curka'nın kuzeni olduğu öğrenilen 2'si kız 4 kişiyi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü bildirildi. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Yaşar Güler Selçuk Özdağ Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Seçil Gür Özcan Deniz Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Josef De Souza
Tüm Haberler İtfaiye Gaziantep Yeni Malatyaspor Çin Halk Cumhuriyeti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | (ek bilgiyle) Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü; cinsel saldırı iddiasıyla şikayette bulunmuş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 11:52:01. #1.16#
title