Son dakika haberi... (Ek Bilgilerle)Güngören'de çıkan yangında 4 işçi hayatını kaybetti

İSTANBUL Valiliği Güngören'de tekstil malzemelerinin üretildiği 4 katlı iş yerindeki yangında yabancı uyruklu 4 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İşçilerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sanayi Mahallesi, Sinan Paşa Sokak'ta tekstil malzemeleri üretilen 4 katlı binada saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında patlamalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Yangında ayakta tedavi edilen bir İşçi, polise verdiği ifadesinde; bazı çalışanların bina içerisindeki bir tuvalete girerek, yangından korunmak için kendilerini kilitlediklerini gördüğünü söyledi. İşçinin ifadesi sonrasında çalışma yapan ekipler içeride yabancı uyruklu 4 işçinin cansız bedenine ulaşılırken, işçilerin dumandan zehirlendikleri belirtildi. Ekipler yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı. Öte yandan işçilerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Belediyenin temizlik işçileri ise olay yerinde imalathaneden düşen parçaları temizledi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup, işyeri sahibi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Meydana gelen bu elim olaydan derin üzüntü duyduğumuzu belirtir, hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz."