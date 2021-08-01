Son dakika haberi | (Ek bilgi ve Fotoğraf)Sultangazi'de düğünde maganda kurşunuyla 8 yaşındaki çocuk öldü
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Son dakika haberi | (Ek bilgi ve Fotoğraf)Sultangazi'de düğünde maganda kurşunuyla 8 yaşındaki çocuk öldü

Son dakika haberi | (Ek bilgi ve Fotoğraf)Sultangazi'de düğünde maganda kurşunuyla 8 yaşındaki çocuk öldü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... SULTANGAZİ'de bir düğünde havaya açılan ateş yakındaki binanın balkonundaki çocuğa isabet etti.

SULTANGAZİ'de bir düğünde havaya açılan ateş yakındaki binanın balkonundaki çocuğa isabet etti. Çenesinden giren kurşunla ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti. Olayın ardından sokakta yaşanan hareketlilik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 88. Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki düğünde havaya ateş edilmesiyle kurşunlardan birisi 3 katlı binanın 3'üncü kat balkonunda duran 8 yaşındaki Eymen Avcı'ya isabet etti. Çenesinden giren kurşunla ağır yaralanan çocuk olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. 8 yaşındaki Eymen Avcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. 

Olayın görgü tanıklarından olan bir mahalle sakini, "Önce kurusıkı ile başladılar sonra gerçek silahla sıkarken 4'üncü kattaki çocuk vuruluyor. Düğün vardı, gelin arabası girince olay oldu, ondan sonra burası karıştı. Abla yukarıdan bağırdı, tanıyoruz kendilerini. Böyle kendini bilmezlerin eline silah veriyorlar. Ben önceden gidip uyardım. Damat mıydı, damadın akrabası mıydı boğazıma sarıldı, 'sen ne karışıyorsun' diye" dedi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyorOlayın ardından sokakta yaşanan hareketlilik cep telefonu kamerasına yansıdı.

 


- İstanbul
Son dakika haberi | (Ek bilgi ve Fotoğraf)Sultangazi'de düğünde maganda kurşunuyla 8 yaşındaki çocuk öldü
Son dakika haberi | (Ek bilgi ve Fotoğraf)Sultangazi'de düğünde maganda kurşunuyla 8 yaşındaki çocuk öldü
Son dakika haberi | (Ek bilgi ve Fotoğraf)Sultangazi'de düğünde maganda kurşunuyla 8 yaşındaki çocuk öldü
Son dakika haberi | (Ek bilgi ve Fotoğraf)Sultangazi'de düğünde maganda kurşunuyla 8 yaşındaki çocuk öldü
Son dakika haberi | (Ek bilgi ve Fotoğraf)Sultangazi'de düğünde maganda kurşunuyla 8 yaşındaki çocuk öldü
Son dakika haberi | (Ek bilgi ve Fotoğraf)Sultangazi'de düğünde maganda kurşunuyla 8 yaşındaki çocuk öldü
Son dakika haberi | (Ek bilgi ve Fotoğraf)Sultangazi'de düğünde maganda kurşunuyla 8 yaşındaki çocuk öldü
Son dakika haberi | (Ek bilgi ve Fotoğraf)Sultangazi'de düğünde maganda kurşunuyla 8 yaşındaki çocuk öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber: Sultangazi'de düğünde maganda kurşunuyla 8 yaşındaki çocuk öldü
Son dakika haber: Sultangazi'de düğünde maganda kurşunuyla 8 yaşındaki çocuk öldü
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Son dakika haberi | (Ek bilgi ve Fotoğraf)Sultangazi'de düğünde maganda kurşunuyla 8 yaşındaki çocuk öldü - Haberler
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