Son dakika haberi... Ehliyetsiz yaptığı kaza 7 bin 839 liraya mal oldu
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Son dakika haberi... Ehliyetsiz yaptığı kaza 7 bin 839 liraya mal oldu

25.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:15
Son dakika haberi... Ehliyetsiz yaptığı kaza 7 bin 839 liraya mal oldu

Son dakika 3. sayfa haberi: Antalya'da Kasaplar Mahallesi'nde meydana gelen kazada yaralanan ve ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsüne toplam 7 bin 839 TL ceza uygulandı.

Antalya'da Kasaplar Mahallesi'nde meydana gelen kazada yaralanan ve ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsüne toplam 7 bin 839 TL ceza uygulandı.

Kaza, Kasaplar Mahallesi 8511 sokakta meydana geldi. Atilla Erdem'in kullandığı plakasız motosiklet, Hamza Kargın'ın kullandığı 07 S 6664 plakalı araç ile çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Atilla Erdem, 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsüne ceza yağdı

Kazanın ardından olay yerine gelen trafik ekipleri, hazırladıkları kaza raporunun ardından sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne sürücü belgesiz motosiklet kullanmak, motosikletin plakasının olmaması, motosikletin sigorta ve muayenesinin geçmiş olması nedeniyle 5 bin 366 TL, motosikletin sahibine de sürücü belgesi olmayan kişiye arıcını vermek suçundan dolayı 2 bin 473 TL olmak üzere toplam 7 bin 839 TL para cezası uyguladı. - ANTALYA

Son dakika haberi... Ehliyetsiz yaptığı kaza 7 bin 839 liraya mal oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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