Son dakika haberi! EGM: Dini değerleri aşağılayan sosyal medya kullanıcısı gözaltına alındı
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Son dakika haberi! EGM: Dini değerleri aşağılayan sosyal medya kullanıcısı gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) sosyal medyada dini değerleri aşağıladığı belirlenen E.M.'nin, Bursa'nın Gemlik ilçesinde gözaltına alındığını ve adliyeye sevk edildiğini duyurdu.

Son dakika haberi! EGM: Dini değerleri aşağılayan sosyal medya kullanıcısı gözaltına alındı
04.09.2020 16:56 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:29

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) sosyal medyada dini değerleri aşağıladığı belirlenen E.M.'nin, Bursa'nın Gemlik ilçesinde gözaltına alındığını ve adliyeye sevk edildiğini duyurdu.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından sosyal medya platformları üzerinde sanal devriyeler yapıldığı, devriye faaliyetleri sırasında; dini değerleri alenen aşağıladığı belirlenen '@tcbelensay' rumuzlu hesabın kullanıcısı olduğu değerlendirilen E.M.'nin dün ikamet ettiği Bursa'nın Gemlik ilçesinde gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada "E.M. alınan ifadesinde hesabı kendisinin açtığını sonrasında açık kimlik bilgilerini bilmediği Y.B. isimli şahsa kullanması için verdiğini beyan etmiş daha sonra Cumhuriyet Savcısının talimatı ile salıverilmiştir. Yapılan itiraz üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından E.M. için tekrar gözaltı ve şahsa ait dijital materyallerine el koyulması talimatı verilmiş, şahıs gözaltına alınarak mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiştir" denildi.

ANKARA, -


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Kaynak: DHA

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