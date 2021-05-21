Son dakika haberi: EGM, 8 ilde eş zamanlı "Sahil Rüzgarı" Operasyonu başlattı

Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, 8 ilde eş zamanlı "Sahil Rüzgarı" Operasyonu başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, 8 ilde eş zamanlı "Sahil Rüzgarı" Operasyonu başlattı.

EGM'den yapılan açıklamada, mafya tipi organize suç örgütlerinin nihai amaçlarının, haksız kazanç elde ederek maddi ve manevi güce ulaşmak olduğu vurgulanarak bu doğrultuda hareket eden suç örgütlerinin sistematik bir şekilde değişik türdeki suç eylemlerini gerçekleştirerek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Bu kapsamda, yetkili İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi illerimizi ve turistik diğer büyükşehirleri de kapsayacak şekilde "Sahil Rüzgarı" kod adlı operasyon başlatıldığı kaydedildi.

8 ilde yaklaşık 8 ay süren çalışmalar neticesinde, Antalya ilinde 32, Aydın ilinde 15, Balıkesir ilinde 25, İzmir ilinde 30, Mersin ilinde 19, Muğla ilinde 19, İstanbul ilinde 13 ve Adana illinde 18 şüpheli şahsa yönelik olmak üzere, yerel olarak organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan (yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama vb), suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri tespit edilen toplam 171 hedef şahsa yönelik 21 Mayıs 2021 tarihinde eş zamanlı planlı operasyonlar yapıldığı bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı