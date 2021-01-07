Son dakika haberi | Eğlence merkezinde kısıtlamayı ihmal ettiler, polisi görünce çatıya saklandılar

Eğlence merkezinde kısıtlamayı ihmal ettiler, polisi görünce çatıya saklandılar

KONYA'da, kısıtlamayı ihlal eden bir eğlence merkezindeki 40 kişi, polisin geldiğini görünce saklanmaya çalıştıkları çatıda yakalandı. 40 kişi hakkında sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 50 lira para cezası uygulandı. 2 gün önce kısıtlamayı ihlal ettiği için mühürlenen başka bir eğlence merkezinin yine açık olması üzerine içerideki 24 kişi hakkında aynı işlemler uygulandı. Her iki iş yeri sahibi hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri Horozluhan Mahallesi'nde sanayi sitesinde bir alkollü eğlence merkezinin koronavirüs tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olması gerekirken açık olduğu bilgisini aldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, kapının kilitli olması ve içeriden müzik sesleri gelmesi üzerine megafon yardımıyla uyarıda bulundu. Kapının açılmaması üzerine itfaiye yardımıyla iş yerinin çatısına çıkan polis, aralarında kadınlarında bulunduğu 40 kişiden bazısını saklandıkları çatıda yakaladı. Bazılarının ise çatının sundurma tabir edilen bölümünün altında, bazıları da çatıdaki hurda araçların arasına saklandığını görüldü. 40 kişi hakkında sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 50 lira para cezası uygulandı. İş yeri sahibi Suriye uyruklu Kazım M. hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan adli işlem başlatıldı. 2 GÜN ÖNCE MÜHÜRLENMİŞ Polis, aynı mahallede başka bir alkollü eğlence merkezine daha operasyon düzenledi. Operasyonda iş yerindeki aralarında kadınları da bulunduğu 24 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 50 lira para cezası uygulandı. İş yeri sahibi Sefa K. hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçundan adli işlem başlatıldı. İş yerinin 5 Ocak günü yapılan polis baskınında mühürlendiği, içerideki 45 kişiye aynı şekilde para cezası uygulandığı ve Sefa K. hakkında da yine aynı adli işlem başlatıldığı belirlendi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet IŞIK