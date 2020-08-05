Son dakika haberi: Eğitim-Bir-Sen ferdi kaza sigortası hayata geçirildi Son dakika haberleri: Eğitim-Bir-Sen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi, tüm üye ve üye yakınlarının faydalanabileceği ferdi kaza sigortasının hayata geçirildiğini duyurdu.

Eğitim-Bir-Sen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi, tüm üye ve üye yakınlarının faydalanabileceği ferdi kaza sigortasının hayata geçirildiğini duyurdu.

Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, yaşamın içerisinde her türlü durumla karşılaşılması söz konusu olduğunu ve bu tür durumlarda ise kendilerinin üye ve üye yakınlarının yanında olduklarını göstermelerinin sendikal sorumluluk olduğunu söyledi.

Genel merkez tarafından, herhangi bir kaza sonucunda üye ve üye yakınlarının faydalanabileceği ferdi kaza sigortasını hayata geçirildiğini vurgulayan Çelebi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kaza sonucu vefatta varisine, sürekli sakatlık durumunda üyelerimize 15 bin lira artı Mehmet Akif İnan Vakfı Motif Kart adına da 5 bin olmak üzere toplamda 20 bin lira ferdi kaza bedeli ödenmektedir. Sigortalı, poliçe şartları kapsamındaki bir kaza neticesinde ve poliçe süresi içerisinde vefat etmesi durumunda, sigorta tazminatı poliçede adı geçen sigortalının yasal mirasçılarına ödenmektedir. Kaza sonucu vefat tazminatı toplamda 20 bin liradır."

Ferdi Kaza sigortasından yaralanan üye ve üye yakınlarının faydalanacakları birçok alan olduğuna değinen Çelebi, "Sigortalı, poliçe süresi içinde, poliçe şartları neticesinde sürekli sakat kalması durumunda, sigorta oranları dahilinde tıbbi tedaviden, sürekli sakatlık halinin tespitinden sonra ise sürekli sakatlık tazminatından faydalanır. Kazada sürekli sakatlık tazminatı toplam 20 bin liradır. Grup ferdi kaza sigorta poliçesi primleri sendikamız tarafından karşılanmakta, üyemiz herhangi bir ücret ödememektedir. Allah esirgesin, kaza vuku bulursa şayet, istenen belgelerle sendikamıza başvurulması yeterlidir." dedi.

Kaynak: AA