Son dakika haberi | Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 'Kararlılık-2021' tatbikatı - Haberler
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Son dakika haberi | Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 'Kararlılık-2021' tatbikatı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 'Kararlılık-2021' tatbikatı

Son dakika haberleri: MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 'Kararlılık-2021' tatbikatının başladığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 'Kararlılık-2021' tatbikatının başladığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek 'Kararlılık-2021' Tatbikatı başladı. Tatbikat kapsamında; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının müşterek çalışabilirlik usulleri ile karşılıklı destekleme imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi planlanıyor" denildi.


Son dakika haberi | Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 'Kararlılık-2021' tatbikatı

Son dakika haberi | Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 'Kararlılık-2021' tatbikatı

Son dakika haberi | Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 'Kararlılık-2021' tatbikatı

Son dakika haberi | Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 'Kararlılık-2021' tatbikatı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi | Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 'Kararlılık-2021' tatbikatı - Haberler
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