Son dakika haberi: Ege 2020'yi 7 final, 1 şampiyonlukla tamamladı

DÜNYAYI saran koronavirüs pandemisinin gölgesinde geride kalmasına saatler kalan 2020 yılında, Ege Bölgesi takım sporlarında umduğunu bulamadı. Pandemi nedeniyle geçen sezon ligler aylar boyunca dururken, futbolda Play-Off oynayan 7 Ege takımından 6'sı eli boş döndü. Türkiye'de vaka sayılarının artmasıyla futbolda önce seyircisiz oynanmaya başlayan sezon, mart ayında tamamen dururken, Süper Lig ve TFF 1'inci Lig 3 ay sonra devam edebildi. Alışılmışın dışında yaz döneminde seyircisiz oynanan 1'inci Lig'de Play-Off'a kalan Akhisarspor, Süper Lig'e dönüş şansını Fatih Karagümrük'e yarı finalde deplasmanda 3-3 berabere kaldığı eşleşmenin rövanşında evinde 1-0 yenilerek kaçırdı.

Salgın nedeniyle 4 ay boyunca duran Misli.Com 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de sezonun temmuz ayında Antalya'daki Play-Off maçlarıyla tamamlanması kararlaştırılırken, 6 Ege ekibi finallerde sahne aldı. 2'nci Lig'de sezonu uzun süre lider götürdükten sonra Play-Off oynayan Manisa Futbol Kulübü, çeyrek finalde İnegölspor, yarı finalde Sancaktepe FK'yı eledikten sonra Tuzlaspor'a 0-0 biten finalde seri penaltılarla 5-4 yenilerek hayallerine veda etti. Bu sezon ligde yine rakiplerine fark atarak zirveye kurulan siyah-beyazlı ekip işini Play-Off'a bırakmak istemiyor. 3'üncü Lig'de ise Play-Off oynayan 5 Ege takımından gülen yalnız Turgutluspor oldu.

Antalya'daki Play-Off maratonunda Bucaspor 1928 ve Muğlaspor, yarı finaldeki ilk maçlarda havlu attı. Somaspor, yarı finalde Muğla'yı 2-0'la geçip Pazarspor'a finalde 3-2 teslim oldu. Yarı final engelini atlayan iki Ege ekibini karşı karşıya getiren finalde ise Turgutluspor, Karşıyaka'yı normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 tamamlanan maçta seri penaltılarla 7-5 yenerek adını 2'nci Lig'e yazdırdı. Koronavirüs pandemisiyle liglerde küme düşmenin tek sezonluğuna kaldırılmasıyla Manisaspor, 3'üncü Lig'den amatöre düşmekten kurtulurken, Bölgesel Amatör Lig'den ise Bergama Belediyespor, profesyonel kategoriye alındı.AVRUPA'DA KUPA KAÇTIBasketbolda ise 2020 yılında başarıdan başarıya koşan Pınar Karşıyaka'nın tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazanma fırsatı koronavirüs pandemisine takıldı. Geçen sezon 3 yıl sonra yuvaya dönen Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'a damga vuran Karşıyaka, eşine rastlanmamış salgın dönemi nedeniyle yarışı erken noktalamak zorunda kaldı. En büyük favorisi olduğu Europe Cup'ta geçen sezon 13 maç üst üste kazanarak yarı finale kalan Pınar Karşıyaka, salgının Türkiye ve Avrupa'da patlak vermesi üzerine mart ayında tüm ligler ve kupaların durdurulmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşadı. Europe Cup'ta önce bu sezon başına ertelenen yarı final maçları, ardından tamamen iptal edilince yeşil-kırmızılılar kupadan oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ