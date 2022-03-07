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Son dakika haberi... Eflani'de evin çatısı yangında hasar gördü

AA, Orhan Kuzu - Güncel
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Son dakika haberi... Eflani'de evin çatısı yangında hasar gördü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Karabük'ün Eflani ilçesinde iki katlı evin bacasında çıkan ve çatıya sıçrayan yangın hasara neden oldu.

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde iki katlı evin bacasında çıkan ve çatıya sıçrayan yangın hasara neden oldu.

Merkeze bağlı Tabaklar Mahallesi'nde İlyas T'ye ait iki katlı evin bacasında çıkan yangın çatıya sıçradı.

Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Eflani Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, baca ve çatıda hasar oluştu.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Karabük, Yangın, Güncel, Haberler

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