Son dakika haberi... Eflani'de evin çatısı yangında hasar gördü

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde iki katlı evin bacasında çıkan ve çatıya sıçrayan yangın hasara neden oldu.

Merkeze bağlı Tabaklar Mahallesi'nde İlyas T'ye ait iki katlı evin bacasında çıkan yangın çatıya sıçradı.

Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Eflani Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, baca ve çatıda hasar oluştu.