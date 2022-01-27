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Son dakika haberi: Efeler'de geleneksel deve güreşi için geri sayım başladı

İhlas Haber Ajansı, Onur Durmuş - Yerel
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Son dakika yerel haberi... - Efeler'de geleneksel deve güreşi için geri sayım başladı Efeler Belediyesi'nin himayesinde düzenlenecek Efeler Geleneksel Deve Güreşleri Festivali için Işıklı Mahallesi'ndeki güreş alanında hazırlıklar devam ediyor.

EFELER, AYDIN (İHA) - - Efeler'de geleneksel deve güreşi için geri sayım başladı

AYDIN - Efeler Belediyesi'nin himayesinde düzenlenecek Efeler Geleneksel Deve Güreşleri Festivali için Işıklı Mahallesi'ndeki güreş alanında hazırlıklar devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl korona virüs salgınını önlemek için alınan üst düzey tedbirler nedeniyle yapılamayan Efeler Geleneksel Deve Güreşleri Festivali, bu yıl yeniden güreş severleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. Efeler halkının heyecanla beklediği müsabakalar için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Işıklı Mahallesi'ndeki güreş alanında çalışmalar yapan Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, arena etrafına çitler gerdi, develerin zorlu mücadelelerine sahne olacak zemini iş makineleri kullanarak hazır hale getirdi. Efeler Geleneksel Deve Güreşi Festivali, 30 Ocak Pazar günü saat 10.00'da Efelerli güreş severlerle buluşacak.

Son dakika haberi: Efeler'de geleneksel deve güreşi için geri sayım başladı

Son dakika haberi: Efeler'de geleneksel deve güreşi için geri sayım başladı

Son dakika haberi: Efeler'de geleneksel deve güreşi için geri sayım başladı

İhlas Haber Ajansı / Onur Durmuş - Yerel

Efeler, Güreş, Yerel, Haber

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