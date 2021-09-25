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Son dakika haberi! Efe Tercan Darüşşafaka'ya transfer oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haberi! Efe Tercan Darüşşafaka'ya transfer oldu

Son dakika haberi... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Yunus Ürün'ün antrenörlüğünü yaptığı Turgutlu Akademi Basketbol Spor Kulübü'nde yetişen 13 yaşında, 1.98 boyundaki Efe Tercan, ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka Spor Kulübü'ne transfer oldu.

MANİSA (DHA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Yunus Ürün'ün antrenörlüğünü yaptığı Turgutlu Akademi Basketbol Spor Kulübü'nde yetişen 13 yaşında, 1.98 boyundaki Efe Tercan, ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka Spor Kulübü'ne transfer oldu. Turgutlu'da Pınar-Bilal Tercan çiftinin oğlu olan Efe Tercan'ın ülkenin köklü takımlarından Darüşşafaka'ya transfer olması ailesine ve Turgutlu'ya gurur yaşattı.

Gelecek vadeden genç basketbolcuyu Anadolu Efes, Fenerbahçe, Tofaş ve Bahçeşehir Koleji gibi kulüplerin de izlediği, oyuncunun ve ailenin daha iyi imkanlar sunan Darüşşafaka'yı tercih ettiği belirtildi. Yeni kulübüyle antrenmanlara başlayan Efe'nin eğitimini İstanbul'da özel bir kolejde sürdüreceği öğrenildi.

Genç Efe'nin yetiştiği Turgutlu Akademi Basketbol Spor Kulübü'nün antrenörü Yunus Ürün, "Çalışma hırsı ve azmi ile çalışmaktan büyük keyif aldığım Efe'ye basketbol hayatında başarılar dilerim. Emeği geçen ekip arkadaşım Tolunay Tireli hocama da teşekkür ederim" dedi.


Son dakika haberi! Efe Tercan Darüşşafaka'ya transfer oldu

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