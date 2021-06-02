Son dakika haberi! Edremit'te kadın polisler Kades'i anlattı

Son dakika haberler: Balıkesir'in Edremit ilçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi görevlileri, ilçe pazarında kadınlara Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıttı.

Balıkesir'in Edremit ilçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi görevlileri, ilçe pazarında kadınlara Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıttı.

Polis, kadınlara Kadın Acil Destek Uygulaması'nı (KADES) anlatarak, tek tuşla şiddetten korunabileceklerinin nasıl yapılacağının bilgisi verildi. Kadın polisler, cep telefonlarına yüklenen uygulama ile kadınların yardım taleplerine en kısa sürede cevap verildiği, telefonla arayarak oluşan zaman kaybının bu uygulama ile ortadan kaldırıldığı ifade edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı