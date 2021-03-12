Son dakika haberi... Edremit'te fuhuş operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi... Edremit'te fuhuş operasyonu

12.03.2021 20:46 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:03

Edinilen son dakika gelişmesine göre Edremit'te fuhuş operasyonu Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir aylık takip sonucu polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda, Gürcistan uyruklu 4 kadın ile bu işe aracılık eden bir kişi yakalandı.

Edremit'te fuhuş operasyonu

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir aylık takip sonucu polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda, Gürcistan uyruklu 4 kadın ile bu işe aracılık eden bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Altınkum Mahallesi'nde bir adreste fuhuş yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonla 4 Gürcistan uyruklu kadın ile bir erkek gözaltına alındı. Yapılan aramada 9 adet cep telefonu, 7 bin 919 lira, 401 dolar ve 1 adet çeyrek altın ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler mevcutlu olarak adliyeye sevk edilirken, mağdur olarak işlem yapılan Gürcistan uyruklu kadınların ise sınır dışı işlemlerine başlandığı öğrenildi.

Son dakika haberi... Edremit'te fuhuş operasyonu
Son dakika haberi... Edremit'te fuhuş operasyonu
Son dakika haberi... Edremit'te fuhuş operasyonu
Son dakika haberi... Edremit'te fuhuş operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül
Magazin Nükhet Duru Demet Akbağ Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mesut Özil Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ekonomi Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Edremit'te fuhuş operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 21:04:16. #1.15#
title