Son dakika haberi... Edremit'te bulaşık makinesinden yangın çıktı - Haberler
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Son dakika haberi... Edremit'te bulaşık makinesinden yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Edremit'te bulaşık makinesinden yangın çıktı

Son dakika haberleri: Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulaşık makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulaşık makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Fatih Mahallesi'nde Metin K. ait 7 katlı binanın 4.katında bulaşık makinesinden çıkan yangın bir anda büyüdü. İhbar üzerine yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın, söndürülürken dairede maddi hasar meydana geldi. - BALIKESİR

Son dakika haberi... Edremit'te bulaşık makinesinden yangın çıktı

Son dakika haberi... Edremit'te bulaşık makinesinden yangın çıktı

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