Son dakika haberi: Edremit'te bir evde çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tuzcumurat Mahallesi 128. Sokak'ta bulunan tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.