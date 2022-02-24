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Son dakika haberi: Edremit'te bir evde çıkan yangın söndürüldü

AA, Hakan Firik - Güncel
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Son dakika haberi: Edremit'te bir evde çıkan yangın söndürüldü

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tuzcumurat Mahallesi 128. Sokak'ta bulunan tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

AA / Hakan Firik - Güncel

Balıkesir, İtfaiye, Edremit, Yangın, Güncel, Haberler

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