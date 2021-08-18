Son dakika haberi: Edremit Belediyesi, selden tahrip olan parkı yeniledi
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Son dakika haberi: Edremit Belediyesi, selden tahrip olan parkı yeniledi

Son dakika haberi: Edremit Belediyesi, selden tahrip olan parkı yeniledi
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Van'ın Edremit ilçesinde sel nedeniyle tahrip olan park, belediye tarafından onarıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde sel nedeniyle tahrip olan park, belediye tarafından onarıldı.

Edremit Belediyesi, Eminpaşa Mahallesi'nde meydana gelen selden zarar gören parkın yenilenmesi için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından bakım ve onarımı yapılan parka kalp krizi sonucu hayatını kaybeden mahalle muhtarı Raif Çiçek'in ismi verildi.

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı İsmail Say, geçen yıl selden dolayı zarar gören parkın bir süre önce yenilenerek hizmete sunulduğunu söyledi.

Parkın yenilenme sürecinde mahalle muhtarı Çiçek'in yaşamını yitirdiğini belirten Say, "Biz de belediye meclisinde bu konuyu dile getirdik. Meclisimiz oy birliği ile parkın isminin 'Muhtar Raif Çiçek Parkı' olmasına karar verdi. Bu gün Aşure Günü. Bu vesile ile halkımızın Aşure Günü'nü kutluyor, kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize vesile olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ile Abdulahat Arvas da parkın hayırlara vesile olmasını dileyerek muhtar Raif Çiçek'e rahmet diledi.

Program, aşure dağıtımının ardından Raif Çiçek'in ailesinin ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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