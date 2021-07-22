Son dakika haberi | Edirnespor'da transferler devam ediyor
Son dakika haberler... Edirnespor'da yeni sezon transferleri sürüyor.
Edirnespor'da yeni sezon transferleri sürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamada, gelecek sezon hazırlıklarının devam ettiği belirtildi.
Edirnespor'un forvet oyuncusu Hakan Akman, Barış Dillioğlu ve kaleci Ramazan Evren Üstündağ ile sözleşme imzaladığı aktarıldı.
Açıklamada, Edirnespor'un yarın Kurban Bayramı'nın 4. günü ilk idmanını saat 18.00'de 25 Kasım Stadı'nda yapacağı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci