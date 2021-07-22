Son dakika haberi | Edirnespor'da transferler devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Edirnespor'da transferler devam ediyor

Son dakika haberi | Edirnespor'da transferler devam ediyor
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Spor

Son dakika haberler... Edirnespor'da yeni sezon transferleri sürüyor.

Edirnespor'da yeni sezon transferleri sürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, gelecek sezon hazırlıklarının devam ettiği belirtildi.

Edirnespor'un forvet oyuncusu Hakan Akman, Barış Dillioğlu ve kaleci Ramazan Evren Üstündağ ile sözleşme imzaladığı aktarıldı.

Açıklamada, Edirnespor'un yarın Kurban Bayramı'nın 4. günü ilk idmanını saat 18.00'de 25 Kasım Stadı'nda yapacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Derya Yanık Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Buse Varol Ahmet Kural Kaan Yıldırım Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Balotelli Arda Turan Mehmet Topal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Edirnespor'da transferler devam ediyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 16:22:09. #1.15#

title