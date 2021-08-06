Son dakika haberi! Edirnelilerin desteğiyle toplanan 3 kamyonet yardım malzemesi yangın bölgelerine gönderildi
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Son dakika haberi! Edirnelilerin desteğiyle toplanan 3 kamyonet yardım malzemesi yangın bölgelerine gönderildi

Son dakika haberi! Edirnelilerin desteğiyle toplanan 3 kamyonet yardım malzemesi yangın bölgelerine gönderildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Edirne'de yardımseverlerin desteğiyle toplanan 3 kamyonet yardım malzemesi, orman yangınlarında zarar gören bölgelere yola çıktı.

Edirne'de yardımseverlerin desteğiyle toplanan 3 kamyonet yardım malzemesi, orman yangınlarında zarar gören bölgelere yola çıktı.

Edirne Belediyesince başlatılan yardım kampanyasında toplanan sağlık, hijyen ve giyim malzemeleriyle kuru gıda ürünleri, belediyenin imece topluluğunca hazırlandı. Yüzlerce koliden oluşan yardım araçları Denizli ve Antalya'ya gönderildi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirnelilerin yangından zarar gören vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

Türk milletinin her zor günde olduğu gibi bugünlerde de birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğini belirten Gürkan, "Yurdun her tarafından her görüşten birçok insan yangın bölgesine yardıma gitti. Bizim gibi gidemeyenler desteklerini gönderdi. Hazırlanan araçlar Manavgat'a ve Denizli'ye yola çıkıyor. Yardım kampanyamız devam ediyor, malzemeler toplandıkça yeni araçlarla gönderilecek ve destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Gürkan, yangın bölgelerinde söndürme çalışmalarına katılan Edirne Belediyesi itfaiye ekiplerinin görevlerinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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