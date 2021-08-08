Son dakika haberi! Edirne UMKE personeli, Muğla'da yangından etkilenenlere acil sağlık hizmeti sunuyor

Son dakika haberi: Edirne İl Sağlık Müdürlüğü UMKE personeli, Muğla'da yangından etkilenen vatandaşlara ve söndürme ekiplerine acil sağlık hizmeti sunuyor.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü UMKE personeli, Muğla'da yangından etkilenen vatandaşlara ve söndürme ekiplerine acil sağlık hizmeti sunuyor.

Orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına destek vermek için Kırklareli ve Tekirdağ ekipleriyle birlikte Muğla'ya giden Edirne UMKE personeli, bölgede yangından etkilenen vatandaşların ilk müdahalelerini yapıyor.

Ekipler, aralarında Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekibin de bulunduğu yangın söndürmede görevli personelin acil sağlık ihtiyaçlarını gideriyor.

Yerleşim merkezlerini de ziyaret eden ekipler vatandaşların genel sağlık durumunu kontrol ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı