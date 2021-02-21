Son dakika haberi | Edirne'nin İpsala ilçesinde "ev ziyaretleri yapmayın" uyarısında bulunuldu
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Son dakika haberi | Edirne'nin İpsala ilçesinde "ev ziyaretleri yapmayın" uyarısında bulunuldu

21.02.2021 11:29 | Son Güncelleme: 21.02.2021 11:32
Son dakika haberi | Edirne'nin İpsala ilçesinde

Son dakika haberi: Edirne'nin İpsala ilçesinde vatandaşlar, son günlerde artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşın ev ziyaretleri ve asker uğurlama gibi etkinlikler yapmamaları konusunda uyarıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde vatandaşlar, son günlerde artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşın ev ziyaretleri ve asker uğurlama gibi etkinlikler yapmamaları konusunda uyarıldı.

İpsala Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede Kovid-19 vakalarında artış yaşandığı belirtildi.

Ziyaret ve toplu etkinliklerle hastalığın yayıldığı aktarılan açıklamada, "Ev ziyaretleri, hayırlı olsun ziyaretleri, asker uğurlaması, taziye, mevlit okutma ve benzeri etkinliklerden dolayı Kovid-19'a yakalanma oranı gittikçe artmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ilçede yaşayan vatandaşların salgına karşı önlem alması ve dikkatli olması tavsiyesinde bulunuldu.

Bulaşma yollarının önlenmesi için temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Komşu ziyareti yapmayalım, misafir kabul etmeyelim. Zorunlu olmadıkça kalabalıklara girmeyelim, ziyaret ve gezilerimizi erteleyelim. Evlerimizi, binalarımızı ve iş yerlerimizi her gün belirli aralıklarla havalandıralım. Evlerde tertip edilen gün, taziye, kız isteme, nişan, asker uğurlama, doğum günü, kuran okutma, mevlit, hayırlı olsun ziyaretleri, toplantı ve benzeri etkinlikleri kesinlikle yapmayalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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