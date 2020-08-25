Son dakika haberi! Edirne'nin bazı ilçeleri bölgesel teşvik kapsamına alındı Gelen son dakika haberlerine göre Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Lalapaşa, Enez, İpsala ve Meriç ilçelerinin bölgesel teşvik kapsamına alındığını bildirdi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Lalapaşa, Enez, İpsala ve Meriç ilçelerinin bölgesel teşvik kapsamına alındığını bildirdi.

Zıpkınkurt, yaptığı yazılı açıklamada, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'te yayımlandığını belirtti.

ETSO olarak her platformda bölgesel teşvik konusunda dile getirdikleri ve raporladıkları taleplerin olumlu sonuçlandığını aktaran Zıpkınkurt, "Belirlenen ilçeler arasında Lalapaşa, Enez, İpsala, Meriç teşviklerinden yararlanabilecek." ifadelerini kullandı.

İlçe bazında teşvikin ilk adımının atıldığını dile getiren Zıpkınkurt, şunları kaydetti:

"Karara göre halen yürürlükte olan illerin 6 gruba ayrılarak, bu gruplara göre teşvik unsurlarının verilmesi sınıflamasının yanında, her bir ilin içinde diğer ilçelere göre daha az gelişmiş ilçeler belirlendi. İlçe sınıflaması ilk kez karara girmiş oldu. Her bir ilçe için ya da bir bölgedeki ilçeler için henüz özel bir düzenleme yapılmadı.

Ancak bu sınıflamaya göre gelecekte ilçe bazında özel teşvik düzenlemeleri de mümkün olacak. Bu aşamada verilen teşvik, ilgili ilçenin ili hangi teşvik grubundaysa, bir alt grup teşvikinden yararlanacak şekilde düzenlenmiş oldu."

OSB'ler iki alt bölgenin teşvikinden yararlanacak

Zıpkınkurt, teşvik kararnamesinde yer alan dip notlarda Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) yapılan yatırımların bir alt bölge teşvikinden yararlanır hükmünün bulunduğunu vurguladı.

Karara göre 1. bölgede OSB içine yapılan bir yatırımın 2. bölgenin teşviklerinden yararlanabileceğini belirten Zıpkınkurt, şunları aktardı:

"Kararnamede ilçe bazında sınıflama yapılmasının ardından, kapsama giren bir ilçedeki OSB'ye yatırım yapılırsa, 2 alt bölgenin teşvikinden yararlanma imkanı doğmuş oldu. 21 Ağustos 2020 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı (2846) ile ilinin ait olduğu teşvik grubundan bir alt grupta teşvik uygulanacak.

Trakya'da Edirne ve Kırklareli'nin de içinde olduğu ilçeler yer alıyor. Edirne'den Enez, İpsala, Meriç, Lalapaşa, Kırklareli'nden Demirköy, Pehlivanköy ve Kofçaz. Alınan karar ile ilimizde yapılacak olan yatırımlar genel olarak 2. bölge teşvikleri yerine 3. bölge teşviklerinden yararlanma hakkını elde etmiş ve bu bölgemiz açısından büyük yararlar sağlayacağını düşünmekteyiz."

Kaynak: AA