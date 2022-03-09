Son dakika haberi! Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 gözaltı kararı - Haberler

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Son dakika haberi! Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 gözaltı kararı

Demirören Haber Ajansı - Ali Can Zeray - Güncel
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Son dakika haberi! Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 gözaltı kararı

Son dakika gündem haberi: EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

EDİRNE (DHA) - EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik sürdürdüğü soruşturmada; aralarında uzman ve akademisyen, avukat, astsubay, müfettiş, mühendislerin bulunduğu 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Manisa'da operasyon başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, Edirne, Güncel, Haberler

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