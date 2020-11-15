Son dakika haberi! Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
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Son dakika haberi! Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

15.11.2020 13:47 | Son Güncelleme: 15.11.2020 13:51
Son dakika haberi! Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Edinilen son dakika gelişmesine göre EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin 'mahrem avukat ve hakimleri ile çalışma evleri' ve 'GATA'daki mahrem yapılanması'na yönelik soruşturmasında gözaltına alınanan 22 şüpheliden 2'si tutuklandı.

EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin 'mahrem avukat ve hakimleri ile çalışma evleri' ve 'GATA'daki mahrem yapılanması'na yönelik soruşturmasında gözaltına alınanan 22 şüpheliden 2'si tutuklandı. 

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'mahrem avukat ve hakimleri ile çalışma evleri' ve 'GATA'daki mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, 24 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik Edirne merkezli operasyon düzenledi. Edirne, İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Iğdır, Konya, Afyonkarahisar, Erzincan, Şanlıurfa, Gaziantep, Antalya, Kahramanmaraş, Manisa, Kayseri ve Yozgat'ta eş zamanlı yapılan baskınlarda; aralarında avukat, doktor, akademisyen, kamu görevlilerinin de bulunduğu 24 şüpheliden 22'si gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden M.R.B. ile H.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin itirafçı oldukları ve itkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıkları öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER

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