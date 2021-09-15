Son dakika haberi! Edirne merkezli FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' soruşturmasında 11 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberi! Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem yapılanması" soruşturmasında 11 gözaltı

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Edirne merkezli FETÖ'nün

Son dakika haberler: Edirne merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen müfettiş, uzman, avukatlar ve memurların da aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 11 zanlı yakalandı. Zanlıların, işlemleri için Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirileceği öğrenildi.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
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 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 102'si mahrem imam, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 102'si mahrem imam, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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