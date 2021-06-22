Son dakika haberleri: Edirne merkezli FETÖ operasyonu, 16 zanlı gözaltına alındı
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Son dakika haberleri: Edirne merkezli FETÖ operasyonu, 16 zanlı gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Edirne merkezli FETÖ operasyonu, 16 zanlı gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Edirne merkezli 9 ilde yapılan operasyonlarda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 16 şüpheli yakalandı.

Edirne merkezli 9 ilde yapılan operasyonlarda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 16 şüpheli yakalandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, görevde bulunan doktor, akademisyen, öğretmen ile avukatların da aralarında bulunduğu zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Edirne merkezli Ankara, İzmir, İstanbul Eskişehir, Adıyaman, Şırnak, Kayseri ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, ekipler tarafından Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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