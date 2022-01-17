Son dakika haberi | Edirne merkezli 6 ildeki FETÖ soruşturmasında 20 gözaltı kararı - Haberler
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Son dakika haberi | Edirne merkezli 6 ildeki FETÖ soruşturmasında 20 gözaltı kararı

Son dakika haberi | Edirne merkezli 6 ildeki FETÖ soruşturmasında 20 gözaltı kararı
Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Haberler | Güncel

Son dakika haber: EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında, 6 ilde 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

EDİRNE (DHA) - EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında, 6 ilde 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında; aralarında doktor, uzman, avukat ve müfettişlerin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Edirne merkezli İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon ve Kocaeli'nde operasyon başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Son Dakika Haberleri

Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, Mahrem, Edirne, Güncel, Haber

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