Son dakika haberi | Edirne merkezli 6 ildeki FETÖ soruşturmasında 20 gözaltı kararı

EDİRNE (DHA) - EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında, 6 ilde 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında; aralarında doktor, uzman, avukat ve müfettişlerin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Edirne merkezli İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon ve Kocaeli'nde operasyon başlattı.