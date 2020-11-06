Son dakika haberi: Edirne merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Son dakika haberi: Edirne merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

06.11.2020 16:34 | Son Güncelleme: 06.11.2020 16:39
Son dakika haberi: Edirne merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Son dakika gündem haberi: EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün 'mahrem avukat ve hakimleri ile çalışma evleri ve GATA'daki mahrem yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 24 şüpheliden 22'si, 16 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün 'mahrem avukat ve hakimleri ile çalışma evleri ve GATA'daki mahrem yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 24 şüpheliden 22'si, 16 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün mahrem avukat ve hakimlikleri ile çalışma evleri ve GATA'daki mahrem yapılanmaya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik Edirne merkezli operasyon düzenledi. Edirne, İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Iğdır, Konya, Afyonkarahisar, Erzincan, Şanlıurfa, Gaziantep, Antalya, Kahramanmaraş, Manisa, Kayseri ve Yozgat'ta eş zamanlı yapılan baskınlarda, aralarında avukat, doktor, akademisyen, kamu görevlileri bulunan 24 şüpheliden 22'si gözaltına alındı. Şüpheliler, Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, firari 2 kişini yakalanması için operasyon sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gurbet GÖKÇE

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Antalya merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı
Son dakika haberi | Antalya merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı
Son dakika haberleri | İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı
Son dakika haberleri | İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı
Kırıkkale merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Kırıkkale merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Irmak Ünal Aleyna Tilki Yonca Evcimik Oktay Kaynarca
Spor Eddie Newton Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Josef De Souza Malcolm Thomas
Daha Fazla Deprem Avrupa Twitter Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Edirne merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 16:51:41. #1.14#
title