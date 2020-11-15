Son dakika haberi! Edirne merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 22 kişiden 2'si tutuklandı
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Son dakika haberi! Edirne merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 22 kişiden 2'si tutuklandı

15.11.2020 12:27 | Son Güncelleme: 15.11.2020 12:30
Son dakika haberi! Edirne merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 22 kişiden 2'si tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Edirne merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 22 kişiden 2'si tutuklandı.

Edirne merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 22 kişiden 2'si tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Edirne Merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamladı.

Aralarında avukat, akademisyen, doktor ve kamu görevlilerinin de yer aldığı 22 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelilerden H.T ve M.R.B savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin itirafçı oldukları ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı öğrenildi.

Olay

Geçen hafta Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Iğdır, Konya, Afyonkarahisar, Erzincan, Şanlıurfa, Gaziantep, Antalya, Kahramanmaraş, Manisa, Kayseri ve Yozgat'ta düzenledikleri operasyonda 22 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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