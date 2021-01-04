Son dakika haberi: Edirne merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
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Son dakika haberi: Edirne merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

04.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:34
Son dakika haberi: Edirne merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen son dakika haberine göre Edirne merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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