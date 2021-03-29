Son dakika haberi: Edirne İl Halk Kütüphanesi yenilenen haliyle hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap edecek
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Son dakika haberi: Edirne İl Halk Kütüphanesi yenilenen haliyle hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap edecek

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Edirne İl Halk Kütüphanesi yenilenen haliyle hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap edecek

Edinilen son dakika gelişmesine göre Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, İl Halk Kütüphanesini hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap edecek şekilde yenileyeceklerini bildirdi.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, İl Halk Kütüphanesini hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap edecek şekilde yenileyeceklerini bildirdi.

İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen 57. Kütüphane Haftası açılış programında konuşan Soytürk, kütüphanelerin bilgi ve kültür hazinelerini barındırdığını söyledi.

Gelişen dünyada kütüphanelerin fonksiyonlarının değiştiğini belirten Soytürk, Kültür ve Turizm Bakanlığının kütüphanelerin geliştirilmesine yönelik projeler yaptığını dile getirdi.

Edirne'ye yakışan yeni konseptli kütüphaneler yapmak için çalıştıklarını ifade eden Soytürk, şöyle devam etti:

"İl Halk Kütüphanesini şehrimize yakışan, modern, hem çocukların hem yetişkinlerin keyifle zaman geçireceği bir kütüphane yapıyoruz. Sınırsız internetin olduğu, dinlenme alanlarının olduğu, süreli yayınlara ulaşabildiği ve bunlara dijital ortamda da ulaşabileceği bir kütüphane olacak. Proje ihalesi yapıldı, önümüzdeki günlerde yapım ihalesini yapacağız. Kırkpınar Çocuk Kütüphanesi'nin de hem deprem güçlendirme hem de onarımıyla beraber yeni konseptiyle ve zengin içeriğiyle kazandırmış olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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