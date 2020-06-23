Son dakika haberi | Edirne'den kısa kısa

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Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden Kalkan, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u makamında ziyaret etti.

Kamu Denetçisi Arif Dülger'in de yer aldığı ziyarette Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin Koronavirüs Hastalığı ile Mücadelesi' adlı kitabı Kalkan'a hediye etti.

Kalkan da Edirne'ye ve sağlık çalışanlarına verdiği destek için Malkoç'a teşekkür etti.

İba'dan Kandemir'e ziyaret

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'i ziyaret etti.

Genel merkezde gerçekleşen ziyarette İba, Edirne'de başlattıkları "Gönül seferberliği" ve kongre hazırlıkları hakkında Kandemir'e bilgi verdi.

MHP İl Başkanı Tercan

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, partisinin yerel ve genel seçimlerde hakettiği neticeyi alacağına inandığını bildirdi.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin Edirne'ye hizmet etmek için sefere talip olduğunu belirtti.

MHP'nin yerelde ve genelde iktidar olacağını savunan Tercan, şunları kaydetti:

"Edirne Belediyesi MHP ile bütünleşecek, Edirneli vatandaşlarımızın yüzü MHP ile gülecektir. Seçimler MHP il yönetimi için Edirne'de yeni bir imtihan dönemidir. Başarılı olmak zorundayız. Çünkü bu başarı sadece MHP'nin sıradan bir siyasi başarısı değil, Edirne'nin ve halkının başarısı anlamını taşıyacaktır. İnşallah MHP'nin iktidarında Edirne halkının dertleri ve sıkıntıları son bulur."

Kaynak: AA