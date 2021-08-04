Son dakika haberi! Edirne'den bir itfaiye ekibi daha Muğla'daki yangınlara müdahale için yola çıktı
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Son dakika haberi! Edirne'den bir itfaiye ekibi daha Muğla'daki yangınlara müdahale için yola çıktı

Son dakika haberi! Edirne'den bir itfaiye ekibi daha Muğla'daki yangınlara müdahale için yola çıktı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bir itfaiye ekibinin daha bölgeye gittiğini bildirdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bir itfaiye ekibinin daha bölgeye gittiğini bildirdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne Belediyesi itfaiye ekiplerinin orman yangınlarını söndüren ekiplere destek olacağını belirtti.

Bölgede yangının devam etmesi, ekip ve ekipman ihtiyacının artması üzerine bir ekibin daha yola çıktığını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Gerçekten de çok zor günlerden geçiyoruz. Evleri yanan insanlarımızın üzüntüsü yüreğimizi yakıyor, içimiz kan ağlıyor. Yüzlerce kilometre öteden Edirne'den topladığımız yardımları, yangından etkilenen bölgelere gönderiyoruz. Elbet bu zor günlerin de altından kalkacağız. Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi yeniden kenetleneceğiz, yeniden yeşerteceğiz bu cennet vatanı. Yeter ki biz umudumuzu kaybetmeyelim. Yangında mücadele eden tüm kahramanlarımıza, bölge halkına kolaylıklar diliyorum. Edirne olarak her zaman yanınızdayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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