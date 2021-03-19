Son dakika haberi! Edirne'deki operasyonda 154 litre kaçak içki ele geçirildi

Son dakika gündem haberi: Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda 154 litre kaçak içki, 45 litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda 154 litre kaçak içki, 45 litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler, kaçak ve sahte içki satışı yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirdiği çalışma sonrası şüpheli N.Ç'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 154 litre kaçak içki, 45 litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.Ç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar