Son dakika haberi... Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Son dakika haberi... Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

19.01.2021 14:49 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:54
Son dakika haberi... Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Edirne'de, düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Edirne'de, düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre güvenlik güçleri, kent merkezi ve Keşan'da gerçekleştirdikleri operasyonlarda şüphelilerin evlerinde ve otomobillerinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda, 7 gram esrar, 4 gram skunk ve 3 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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