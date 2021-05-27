Son dakika haberi | Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi | Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi | Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Uzunköprü ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Uzunköprü ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halise Hatun Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Aracın arka koltuğundaki R.K. bir poşeti araçtan dışarı attı. Yapılan incelemede poşette 13,49 gram bonzai ve 1,49 gram metamfetamin olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan R.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Diğer şüpheliler C.S ve V.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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