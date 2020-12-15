Son dakika haberi | Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
15.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:36
Gelen son dakika haberine göre Edirne'de, düzenlenen operasyonda evinde 271 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Edirne'de, düzenlenen operasyonda evinde 271 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine şüpheli F.K'nin evinde arama gerçekleştirdi.
Yapılan aramada, 271 gram sentetik uyuşturucu ve 410 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.K, ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar