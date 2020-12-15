Son dakika haberi | Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

15.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:36
Son dakika haberi | Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Edirne'de, düzenlenen operasyonda evinde 271 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Edirne'de, düzenlenen operasyonda evinde 271 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine şüpheli F.K'nin evinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada, 271 gram sentetik uyuşturucu ve 410 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.K, ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

İlgili Haberler

Son dakika... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Son dakika... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri | ÇANAKKALE - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri | ÇANAKKALE - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ziya Selçuk Bülent Turan Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Birkan Sokullu
Spor Neymar Okan Buruk Çağdaş Atan Abdullah Avcı Kylian Mbappe
Tüm Haberler Kız S 400 Çocuk Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 15:39:05. #1.14#
title