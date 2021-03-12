Son dakika haberi: Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre EDİRNE merkezli İstanbul ve Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi, 2'si İran uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

EDİRNE merkezli İstanbul ve Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi, 2'si İran uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları uyuşturucu madde satan şüphelileri takibe aldı. Polis, Edirne, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlediği operasyonlarda, 5 kilo uyuşturucu hap, hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 122 bin 500 lira ele geçirdi.

İran uyruklu M.A. ve M.B. ile birlikte O.H., A.G., ve İ.Y. gözaltına alındı. Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY