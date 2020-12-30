Son dakika haberi: Edirne'de Toç Bir-Sen'den çocuklara yılbaşı hediyesi
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Son dakika haberi: Edirne'de Toç Bir-Sen'den çocuklara yılbaşı hediyesi

30.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:18
Son dakika haberi: Edirne'de Toç Bir-Sen'den çocuklara yılbaşı hediyesi

Son dakika gündem haberi: Edirne'de, Toç Bir-Sen üyeleri ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yılbaşı hediyesi verdi.

Edirne'de, Toç Bir-Sen üyeleri ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yılbaşı hediyesi verdi.

Toç Bir-Sen Edirne Şube Başkanı Nazan Türkarslan ve sendika üyeleri farklı mahallelerdeki ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti.

Türkarslan ve beraberindekiler çocuklara yılbaşı hediyesi verdi.

Yeni yılın umut ve mutluluk getirmesini dileyen Türkarslan, "Yeni yılda onların da umudu, hediyeleri olsun istedik. Onların yüzlerindeki küçücük bir mutluluk insanlık için de umut olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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