Son dakika haberi | Edirne'de sağanak; polis tıkanan rögarı sopayla açtı
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Son dakika haberi | Edirne'de sağanak; polis tıkanan rögarı sopayla açtı

Son dakika haberine göre Edirne'de sağanak; polis tıkanan rögarı sopayla açtıEDİRNE'de sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

21.06.2020 20:29 | Son Güncelleme: 21.06.2020 20:34

Edirne'de sağanak; polis tıkanan rögarı sopayla açtı

EDİRNE'de sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Polis ekipleri suyla dolan caddeleri trafiğe kapatırken, bir polis memuru tıkanan rögarı elindeki sopayla açmaya çalıştı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün yağış uyarısında bulunduğu Edirne'de sağanak akşam saatlerinde başladı. Yaklaşık 20 dakika süren yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar suyla kapanırken, alt yapı çalışmalarının sürdüğü Şehit Emniyet Müdürü Ertan Turan Caddesi üzerinde çökme meydana geldi.

POLİS RÖGARI SOPAYLA AÇTI

Polis ekipleri, suyla kaplanan cadde ve sokakları trafiğe kapatarak önlem aldı. Suyla kaplanan Talatpaşa Caddesi üzerinde görevli bir polis memuru tıkanan rögarı eline bir sopa alarak kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı. Polis memuruna vatandaşlar da destek vererek, rögarı açıp suyun tahliyesini sağladı.

Sağanak yağışta Şükrüpaşa Mahallesi'nde kurulan pazarı da su bastı. Esnaflar aniden bastıran yağışta tezgahlarını kurtarmaya çalışırken, bazı tezgahtaki ürünlerde zarar meydana geldi.

Son dakika haberi | Edirne'de sağanak; polis tıkanan rögarı sopayla açtı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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