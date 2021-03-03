Son dakika haberi | Edirne'de restoran işletmecisini öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis cezası

Edirne'nin Enez ilçesinde balık restoranı işletmecisini öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2 sanığa 10 ila 25 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık D.B. ve suça sürüklenen çocuk T.Ç. ile avukatları katıldı.

Sanık T.Ç. karar öncesi savunmasında pişman olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Diğer sanık D.B. ise üzerine atılı suçu kabul etmediğini belirterek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, D.B. ve T.Ç'ye "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, TCK'nın 62. maddesi uyarınca indirime giderek D.B'nin cezasını 25 yıla, yaşının küçük olması nedeniyle T.Ç'nin cezasını ise 10 yıla düşürdü.

Enez Limanı'nda restoran işleten H.Ç. 2018 yılında işletmesine izinsiz girip içki içen ve çevreye rahatsızlık verdikleri iddia edilen D.B. ve T.Ç. ile tartışmıştı. Çıkan kavgada H.Ç. bıçaklanarak öldürülmüş, D.B. ve T.Ç. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin