Son dakika haberi: Edirne'de polise mukavemet gösteren 2 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi: Edirne'de polise mukavemet gösteren 2 kişi gözaltına alındı

18.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:20
Son dakika haberi: Edirne'de polise mukavemet gösteren 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Edirne'de polis ekiplerine mukavemet gösteren 2 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de polis ekiplerine mukavemet gösteren 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Abdurrahman Mahallesi'nde şüphe üzerine M.A'nın üzerinde ve çantasında arama yaptı. Çantada 12 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Aynı mahallede Y.A'nın evinde de yapılan aramada 36 şişe kaçak içki bulundu.

Ekiplere mukavemet gösteren M.A. ve Y.A. polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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