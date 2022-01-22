Son dakika haberi! Edirne'de polis ve öğrenciler sokak hayvanlarına mama dağıttı

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde polis ve öğrenciler sokak hayvanlarını besledi.

Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri ve Keşan Anadolu Lisesi öğrencileri, soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yem ve mama dağıttı.

Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, soğuk havanın sokak hayvanlarını da olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Sokak hayvanlarının kış aylarında yiyecek bulmakta zorlandığını dile getiren Saz, "Bu soğuk kış günlerinde dışarıda yaşayan canlarımızı ihmal etmeyelim. Sevgi ve şefkatimizi eksik etmeden onların beslenme ile bakımları için sokak canlarımıza uzanan bir el olalım." dedi.

Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amiri Asım Kamburoğlu da büro amirliğinin, "Sokak canlarımıza uzanan bir el ol" sloganıyla çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek, vatandaşların bu konuda duyarlılığını artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla kurulduğunu ifade etti.

Kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışma başlattıklarını anlatan Kamburoğlu, "Ekiplerimiz ve öğrencilerimizle birlikte hayvanlarımızın yiyecek bulmakta güçlük çekebileceği bölgelerde belirli noktalara yem bıraktık." diye konuştu.