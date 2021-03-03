Son dakika haberi | Edirne'de polis vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı
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Son dakika haberi | Edirne'de polis vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

03.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:14
Son dakika haberi | Edirne'de polis vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Son dakika haberleri: Edirne'de polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Edirne'de polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, son dönemde artan dolandırıcılar ile yöntemlerine karşı vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

Ekipler, vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Saraçlar Caddesinde yaptıkları bilgilendirmede vatandaşlara, dolandırıcıların kendilerini polis, asker, hakim, savcı gibi saygın meslek gruplarının mensubu olarak tanıttığını anlattı.

Dolandırıcıların yöntemleri hakkında da bilgi veren ekipler, vatandaşlara, bu gibi durumlarda kesinlikle kamu kurumlarına başvurmalarını ve istenilen hesaplara para yatırmamalarını istedi.

Polis ekipleri esnafa da bilgilendirme afişleri vererek, dükkanlarının camlarına asmalarını talep etti.

Kent sakinlerinden Erol Soner, gazetecilere, uygulamadan çok memnun olduklarını belirterek polis ekiplerine teşekkür etti.

Özellikle dolandırıcıların yaşlı insanları hedef aldığını anlatan Soner, "Uygulama sayesinde yaşlı insanlara bilgiler veriliyor. Dolandırıcıların kullandığı yöntemler anlatılıyor. Böylelikle yaşlılarımız dolandırıcıların hedefi olmaktan kurtuluyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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