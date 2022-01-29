Son dakika haberi: Edirne'de polis ekipleri sokak hayvanlarını besledi
AA, Cihan Demirci - Güncel
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Son dakika haber... Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına mama ve yem bıraktı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına mama ve yem bıraktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, olumsuz hava şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları besleme çalışması başlattı.
Bu kapsamda ekipler kentin çeşitli noktalarına mama ve yem bıraktı.
Sokak hayvanlarının olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
AA / Cihan Demirci - Güncel