Son dakika haberi: Edirne'de pazar yerinde çıkan yangında 9 baraka kullanılamaz hale geldi
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Son dakika haberi: Edirne'de pazar yerinde çıkan yangında 9 baraka kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberi: Edirne'de pazar yerinde çıkan yangında 9 baraka kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde pazar yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde pazar yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erikli köyü sahilindeki pazar yerinde bulunan barakada elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler, kısa sürede bitişikteki barakalara sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İş yeri sahipleri, barakaları tahliye etmeye çalıştı, çevredekiler alevlere hortum ve kovalarla müdahalede bulundu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 9 baraka kullanılamaz hale geldi.

Yangında zarar gören esnafla görüşen ve olay yerinde inceleme yapan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi.

Son dakika haberi: Edirne'de pazar yerinde çıkan yangında 9 baraka kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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