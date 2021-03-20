Son dakika haberi! Edirne'de pazar yeri ve AVM'lerde Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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Son dakika haberi! Edirne'de pazar yeri ve AVM'lerde Kovid-19 tedbirleri denetlendi

20.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:20
Son dakika haberi! Edirne'de pazar yeri ve AVM'lerde Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde bulunan Edirne'de, kent merkezi ve ilçelerde pazar yeri ile AVM'lerde tedbir denetimleri gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde bulunan Edirne'de, kent merkezi ve ilçelerde pazar yeri ile AVM'lerde tedbir denetimleri gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, haftalık tematik denetim uygulaması kapsamında ekipler, esnaf ve müşterilerinin tedbirleri uygulayıp uygulamadığını kontrol ediyor.

Maske, mesafe ve hijyen konusunda bilgilendirme yapan ekipler, kuralları ihlal edenler hakkında tutanak tutuyor.

Ekipler AVM'ler ile cumartesi pazarında denetim yaptı.

Zabıta müdürü Mustafa Zogo, gazetecilere, maskesiz esnaf ve vatandaşları pazara almadıklarını söyledi.

Pazar yerinde sigara içilmesine müsaade etmediklerini anlatan Zogo, "Seçmece konusunda, vatandaşların bunu çıplak elle yapmasına izin vermiyoruz. Esnafın eldiven kullandığı gibi vatandaşlarımıza da eldiven veriyoruz. Genel olarak esnaf, vatandaşların istediği ürünleri kendisi eldivenle poşete koyuyor." dedi.

Pazarcı Şaban Tepe de "kırmızı" kategoride olan Edirne'nin "mavi"ye geçmesi için kurallara daha çok uyduklarını kaydetti.

Keşan ilçesinde de tedbirler kapsamında 15 gündür kapalı olan ve bugün açılan pazara HES kodu uygulamasıyla girilebiliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğunluğun yaşandığı Saraçlar Caddesi, Selimiye Meydanı'nda sık sık ekip aracından uyarılarda bulunuyor.

Kapalı olmasına rağmen park ve mesire alanlarına giren vatandaşlar uyarılıyor, kurallara uymayanlara ceza uygulanıyor.

Bu arada, "Dinamik Denetim Modeli" faaliyetleri kapsamında sınır kapılarındaki tır parklarında 24 saat esasına göre başlatılan denetimler sürüyor. Ekipler, tır şoförlerini tedbirler konusunda bilgilendiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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