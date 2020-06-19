Son dakika haberi: Edirne'de otomobil çarpan yavru köpeğe, hayvanseverler sahip çıktı Son dakika haberleri: Edirne'de otomobil çarpan yavru köpeğe, hayvanseverler sahip çıktıEDİRNE'de, bir aracın çarptığı yavru köpek hayvanseverler tarafından kurtarılarak tedavisinin yapılması için Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Edirne'de otomobil çarpan yavru köpeğe, hayvanseverler sahip çıktı

EDİRNE'de, bir aracın çarptığı yavru köpek hayvanseverler tarafından kurtarılarak tedavisinin yapılması için Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Hayvansever Serpil Aktaş, ekipler gelene kadar yaralı yavruyu kucağına alıp sakinleştirmeye çalıştı.

Edirne'de Maarif Caddesi'nde meydana gelen olayda bir araç yol üzerinde duran bir yavru köpeğe çarptı. Yaralana yavru köpek yanındaki kardeşi ile birlikte acılarn içinde park halindeki bir aracın altına saklandı. Köpeğin çığlıklarını duyan vatandaşlar yardım etmek için bölgeye geldi. Uzun uğraşlar sonucu, korku içindeki köpek aracın ardından çıkarıldı ve Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Ekipler gelene kadar ise yaralı yavruyu Serpil Aktaş isimli bir duyarlı vatandaş kucağında tutarak sakinleştirmeye çalıştı.

Köpeğin çığlıkları üzerine bölgeye geldiğini söyleyen Aktaş, "Araç çarptı, ben de sesi duyup geldim. Kardeşi ile birlikte arabanın altında saklanıyordu yaralı bir halde. Oldukça korkmuş görünüyordu. Biz de onu oradan çıkartıp Belediye ekiplerine haber verdik. Birazdan gelip alacaklar ve tedavisi yapılacak" diye konuştu.

Ekipler bir süre sonra bölgeye gelerek yaralı yavru ve kardeşini alarak tedavilerinin yapılması için Edirne Belediyesi Kedi ve Köpek Barınağı'na götürdü.

Kaynak: DHA