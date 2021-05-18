Son dakika haberi: Edirne'de ormanlık alana gizlenen uyuşturucu polis ekiplerince bulundu
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Son dakika haberi: Edirne'de ormanlık alana gizlenen uyuşturucu polis ekiplerince bulundu

Son dakika haberi: Edirne'de ormanlık alana gizlenen uyuşturucu polis ekiplerince bulundu
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri, ormanlık alana gizlenen 210 gram eroin ele geçirdi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri, ormanlık alana gizlenen 210 gram eroin ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada, ormanlık alanda çalıların arasına uyuşturucu saklandığı bilgisine ulaştı.

Yenimescit Mahallesi civarındaki alanda arama yapan ekipler, 210 gram eroin buldu.

Ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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